Omicidio di Capizzi il vero bersaglio | Io minacciato dopo una lite Mi dispiace per Giuseppe
Messina, 3 novembre 2025 – Il sedicenne Giuseppe Di Dio è stato una solo una vittima accidentale dell' agguato di Capizzi (Messina), in cui è rimasto ferito anche un 22enne. La conferma arriva dal vero obiettivo che, ai microfoni del Tg1, racconta: " Il 12 ottobre abbiamo avuto una lite, hanno preso la mia auto a pedate. Avevano questa fissazione che mi dovevano sparare". La lite era stata con i fratelli Giacomo e Mario Frasconà, arrestati ieri insieme al padre Antonio. Due settimane prima, rivela ancora il giovane scampato al raid omicida, era stato minacciato davanti la sua abitazione. "Mi hanno detto solo, ricorda vieni al cancello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
