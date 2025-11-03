Omicidio di Aurora Tila l' ex fidanzato condannato a 17 anni
AGI - Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato, con il rito abbreviato, alla pena di 17 anni, il 16enne accusato dell' omicidio pluriaggravato della sua ex ragazza, Aurora Tila, la 13enne morta a Piacenza il 25 ottobre del 2024, dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva con la sua famiglia. Il pm aveva chiesto una condanna a 20 anni e 8 mesi. Secondo l' accusa, il 16enne, che si è sempre dichiarato innocente, l'avrebbe spinta giù dal balcone, colpendola poi alle mani per farla cadere, dopo che si era aggrappata alla ringhiera, come raccontato anche da alcuni testimoni di un palazzo vicino. 🔗 Leggi su Agi.it
Scopri altri approfondimenti
Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato, con il rito abbreviato, alla pena di 17 anni, il 16enne accusato dell’omicidio pluriaggravato della sua ex ragazza, Aurora Tila, la 13enne morta a Piacenza il 25 ottobre del 2024, dopo essere precipitata da - facebook.com Vai su Facebook
La ragazza di 13 anni, morì dopo essere precipitata dal balcone del settimo piano del palazzo in cui viveva, e secondo l'ipotesi accusatoria a spingerla sarebbe stato il suo fidanzato. #AuroraTila - X Vai su X
Omicidio Aurora Tila, l’ex fidanzatino condannato a 17 anni - Il pm Simone Purgato aveva chiesto per il 16enne una condanna a 20 anni e otto mesi, senza il riconoscim ... Da quotidiano.net
Aurora Tila, condannato a 17 anni l'ex fidanzato. La giovane 13enne morì precipitando dal balcone - Il giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato alla pena di 17 anni il ragazzino 16enne imputato per l'omicidio pluriaggravato di Aurora Tila, 13 anni, morta ... ilmessaggero.it scrive
Omicidio Aurora Tila, l'ex fidanzato 16enne condannato a 17 anni - La 13enne morì cadendo dal settimo piano del palazzo in cui viveva a Piacenza la mattina del 24 ottobre 2024. Scrive ilgiornale.it