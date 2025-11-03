Omicidio di Aurora Tila l' ex fidanzato condannato a 17 anni

AGI - Il  Tribunale per i minorenni di Bologna  ha  condannato, con il rito abbreviato, alla pena di  17 anni, il  16enne  accusato dell' omicidio pluriaggravato  della sua  ex ragazza,  Aurora Tila, la  13enne  morta a  Piacenza  il  25 ottobre del 2024, dopo essere  precipitata da un balcone  al settimo piano dell'edificio in cui viveva con la sua famiglia. Il pm aveva chiesto una condanna a 20 anni e 8 mesi. Secondo l' accusa, il  16enne, che si è sempre dichiarato innocente, l'avrebbe  spinta giù dal balcone,  colpendola poi alle mani  per farla cadere, dopo che si era aggrappata alla  ringhiera, come raccontato anche da alcuni  testimoni  di un palazzo vicino. 🔗 Leggi su Agi.it

