Omicidio di Aurora chiesti 20 anni di reclusione

Ilpiacenza.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Verso le battute finali il processo per l'omicidio della tredicenne Aurora Tila, morta il 25 ottobre precipitando dal settimo piano del palazzo con cui viveva con la famiglia in via Quattro Novembre. Nella mattinata del 3 novembre - riferisce Ansa - il pm della Procura per i minorenni di Bologna. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

omicidio aurora chiesti 20Aurora Tila uccisa, chiesti 20 anni e 8 mesi per l'ex. La mamma: «È un assassino, certa gente ci nasce così» - È questa la richiesta del Pm della Procura per i minorenni di Bologna, Simone Purgato, per il 16enne accusato di aver ucciso ... ilmattino.it scrive

Omicidio di Aurora, chiesti 20 anni di reclusione - Il 16enne, in carcere da un anno, è accusato di omicidio volontario con l'aggravante degli atti persecutori. Lo riporta ilpiacenza.it

omicidio aurora chiesti 20Aurora Tila uccisa, chiesti 20 anni e 8 mesi per il 16enne che l'avrebbe spinta dal settimo piano - Il pm della Procura per i minorenni di Bologna, Simone Purgato, ha chiesto di condannare alla pena di 20 anni (più 8 mesi per il porto abusivo di un cacciavite), il ragazzino ... Come scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Aurora Chiesti 20