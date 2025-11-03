Omicidio di Aurora chiesti 20 anni di reclusione
Verso le battute finali il processo per l'omicidio della tredicenne Aurora Tila, morta il 25 ottobre precipitando dal settimo piano del palazzo con cui viveva con la famiglia in via Quattro Novembre. Nella mattinata del 3 novembre - riferisce Ansa - il pm della Procura per i minorenni di Bologna. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
