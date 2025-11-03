Condanne in primo grado per l’omicidio del giovane Antonio Natale, il 22enne ucciso al Parco Verde di Caivano nell’ottobre del 2021. La Corte di Assise di Napoli, seconda sezione, ha pronunciato la sentenza relativa al processo per omicidio volontario nei confronti di Domenico Bervicato e degli altri imputati. Il verdetto ha stabilito pene diverse: sedici . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Omicidio di Antonio Natale, condanne in primo grado da 16 a 28 anni: “Pene troppo lievi”