Omicidio del 18enne a Boscoreale si costituiscono i killer La loro versione | Siamo stati aggrediti

Il raid costato la vita a Pasquale Nappo, il 18enne ucciso a colpi di pistola la sera del 1 novembre a Boscoreale, sarebbe dovuto vendicare un'aggressione subita poco prima da alcuni giovani del luogo. La svolta decisiva nelle indagini sull'omicidio è stata la confessione del 18enne Giuseppe Esposito e del 22enne Antonio Abbruzzese, entrambi di Torre Annunziata, che questa mattina si sono presentati dai Carabinieri in caserma accompagnati dal loro avvocato Mauro Porcelli. Ascoltati dai militari del nucleo investigativo di Torre Annunziata, i due giovani hanno fornito la loro versione di quanto avvenuto sabato sera a Boscoreale e il contesto nell'ambito del quale è maturato l'omicidio del 18enne, incensurato di Scafati (Salerno). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Omicidio del 18enne a Boscoreale, si costituiscono i killer. La loro versione: "Siamo stati aggrediti"

