Omicidio del 16enne la testimonianza choc | Ero io il vero obiettivo

"Il 12 ottobre abbiamo avuto una lite, hanno preso la mia auto a pedate. Avevano questa fissazione che mi dovevano sparare".Così al Tg1 il vero bersaglio della sparatoria a Capizzi in cui è morto un 16enne, Giuseppe Di Dio, ed è rimasto ferito un 22enne. Due settimane prima, rivela, era stato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

