Omicidio da scooter fermati 2 giovani

10.05 Un 18enne e un 23enne nella notte si sono consegnati ai Carabinieri, che indagano sull'uccisione del 18enne a Boscoreale nel Napoletano. A sparare 3 colpi contro Pasquale Nappo da uno scooter sarebbe stato il più giovane, mentre il maggiore avrebbe guidato il mezzo. Gli spari nella piazza affollata del sabato sera. Incensurato il giovane ucciso, colpito mentre era in un gruppo di amici. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

