Omicidio Cumani il presunto assassino è il 21enne Yassin Amri | Girava sistematicamente con un coltello

Anconatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di venerdì 31 ottobre la Squadra Mobile della polizia di Perugia ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ha portato a Capanne il 21enne Yassin Amri. Secondo gli investigatori il ragazzo è il presunto assassino di Hekuran Cumani, il 23enne morto dopo una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

