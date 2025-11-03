Omicidio Cumani il presunto assassino è il 21enne Yassin Amri | Girava sistematicamente con un coltello

Nella serata di venerdì 31 ottobre la Squadra Mobile della polizia di Perugia ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ha portato a Capanne il 21enne Yassin Amri. Secondo gli investigatori il ragazzo è il presunto assassino di Hekuran Cumani, il 23enne morto dopo una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Perugia, omicidio Cumani: arrestato un 21enne. Il presunto assassino ha nascosto telefono e abiti indossati quella notte - Il ragazzo arrestato girava sistematicamente armato di coltello e si sarebbe liberato degli indumenti e del telefon ... Si legge su msn.com

Omicidio Cumani, arrestato il presunto assassino - Bloccato il presunto autore dell'omicidio di Hekuran Cumani, 23enne di Fabriano, avvenuto a Perugia il 18 ottobre scorso (LEGGI QUI). Segnala youtvrs.it

Omicidio Cumani, arrestato il presunto assassino: la lite scatenata da uno screzio sul calcio - Il quadro ricostruito in una conferenza stampa in questura Bloccato il presunto autore dell'omicidio di Hekuran Cumani, 23enne di Fabriano, avvenuto a Perugia il 18 ottobre scorso (LEGGI QUI). Riporta youtvrs.it