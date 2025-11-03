Omicidio Boscoreale i due giovani che si sono costituiti | Abbiamo sparato per vendetta non volevamo uccidere

Hanno deciso di consegnarsi spontaneamente ai carabinieri di Torre Annunziata i due giovani, di 18 e 23 anni, accusati di aver sparato a Pasquale Nappo, il diciottenne ucciso ieri a Boscoreale, in provincia di Napoli. Accompagnati dal loro legale, l’avvocato Mauro Porcelli, i due hanno confessato di essere gli autori dell’agguato, spiegando però che l’obiettivo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Omicidio Boscoreale, i due giovani che si sono costituiti: “Abbiamo sparato per vendetta, non volevamo uccidere”

