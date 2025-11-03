Omicidio Aurora Tila l' ex fidanzato condannato a 17 anni
La 13enne morì dopo essere caduta dal settimo piano della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
La ragazza di 13 anni, morì dopo essere precipitata dal balcone del settimo piano del palazzo in cui viveva, e secondo l'ipotesi accusatoria a spingerla sarebbe stato il suo fidanzato. #AuroraTila
L'omicidio di Aurora Tila, chiesta una condanna a 20 anni e 8 mesi per l'ex di 16 anni - Il pm della Procura per i minorenni di Bologna, Simone Purgato, ha chiesto di condannare alla pena di 20 anni (più 8 mesi per il porto abusivo di un cacciavite), il ragazzino 16enne accusato dell'omic ... Da ansa.it
Aurora Tila uccisa, chiesti 20 anni e 8 mesi per l'ex. La mamma: «È un assassino, certa gente ci nasce così» - È questa la richiesta del Pm della Procura per i minorenni di Bologna, Simone Purgato, per il 16enne accusato di aver ucciso ... Si legge su ilmattino.it
Omicidio Aurora, l'ex 16enne condannato a 17 anni - Il giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato alla pena di 17 anni il ragazzino 16enne imputato per l'omicidio pluriaggravato di Aurora Tila, 13 anni, mo ... Si legge su msn.com