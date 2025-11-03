Omicidio Aurora Tila l' ex fidanzato condannato a 17 anni

Tgcom24.mediaset.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 13enne morì dopo essere caduta dal settimo piano della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

omicidio aurora tila l ex fidanzato condannato a 17 anni

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Aurora Tila, l'ex fidanzato condannato a 17 anni

Scopri altri approfondimenti

L'omicidio di Aurora Tila, chiesta una condanna a 20 anni e 8 mesi per l'ex di 16 anni - Il pm della Procura per i minorenni di Bologna, Simone Purgato, ha chiesto di condannare alla pena di 20 anni (più 8 mesi per il porto abusivo di un cacciavite), il ragazzino 16enne accusato dell'omic ... Da ansa.it

omicidio aurora tila exAurora Tila uccisa, chiesti 20 anni e 8 mesi per l'ex. La mamma: «È un assassino, certa gente ci nasce così» - È questa la richiesta del Pm della Procura per i minorenni di Bologna, Simone Purgato, per il 16enne accusato di aver ucciso ... Si legge su ilmattino.it

omicidio aurora tila exOmicidio Aurora, l'ex 16enne condannato a 17 anni - Il giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato alla pena di 17 anni il ragazzino 16enne imputato per l'omicidio pluriaggravato di Aurora Tila, 13 anni, mo ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Aurora Tila Ex