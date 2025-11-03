Quello di Aurora Tila, morta a soli 13 anni precipitando dal settimo piano del palazzo in cui viveva a Piacenza un anno fa, non fu un suicidio. Lo ha stabilito il Tribunale per i minorenni di Bologna condannando in primo grado l'ex fidanzato 16enne della vittima a 17 anni di carcere con l'accusa di omicidio pluriaggravato. " Sono soddisfatta per la condanna a 17 anni, anche se 20 erano meglio. Ma almeno giustizia è stata fatta. Io ho sempre creduto nella giustizia, l'ho detto dall'inizio ", ha detto Morena Corbellini, madre della 13enne, a margine della sentenza. Il legale dell'imputato, l'avvocato Ettore Maini, ha annunciato che farà ricorso in appello: " C'è stata una condanna che non rispecchia le richieste del pubblico ministero e nel corso dell'arringa abbiamo evidenziato che le fonoregistrazioni delle dichiarazioni rese dai testi dicono qualcosa in più rispetto a quello che è stato verbalizzato, e soprattutto contraddicono certi aspetti delle verbalizzazioni, per cui l'attendibilità dei testi è in discussione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Omicidio Aurora Tila, l'ex fidanzato 16enne condannato a 17 anni