Omicidio Aurora Tila l’ex fidanzatino condannato a 17 anni
Bologna, 3 novembre 2025 - Il 16enne accusato di aver ucciso Aurora Tila il 25 ottobre dell'anno scorso a Piacenza è stato condannato a 17 anni. Questa la sentenza del giudice del Tribunale dei minori di Bologna. La ragazza era precipitata il 25 ottobre del 2024 da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva con la madre e la sorella più grande a Piacenza. Aveva 13 anni. Il giovane aveva avuto una storia con la 13enne, che poi lei aveva interrotto. Secondo l'ipotesi accusatoria il ragazzo - che era a processo con rito abbreviato condizionato per omicidio aggravato da stalking, a sua volta aggravato dalla minore età della vittima e dalla relazione affettiva con la stessa vittima - l'avrebbe spinta, colpendola poi alle mani per farla cadere dopo che lei si era aggrappata alla ringhiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Esplosione a Ercolano, chiesti 20 anni per i due datori di lavoro: 'Fu omicidio volontario'. Sara, Aurora e Manuel morti sul lavoro. Lavoravano in nero in una fabbrica abusiva di fuochi d'artificio - facebook.com Vai su Facebook
La ragazza di 13 anni, morì dopo essere precipitata dal balcone del settimo piano del palazzo in cui viveva, e secondo l'ipotesi accusatoria a spingerla sarebbe stato il suo fidanzato. #AuroraTila - X Vai su X
Aurora Tila uccisa, chiesti 20 anni e 8 mesi per l'ex. La mamma: «È un assassino, certa gente ci nasce così» - È questa la richiesta del Pm della Procura per i minorenni di Bologna, Simone Purgato, per il 16enne accusato di aver ucciso ... ilmattino.it scrive
L'omicidio di Aurora Tila, chiesta una condanna a 20 anni e 8 mesi per l'ex di 16 anni - Il pm della Procura per i minorenni di Bologna, Simone Purgato, ha chiesto di condannare alla pena di 20 anni (più 8 mesi per il porto abusivo di un cacciavite), il ragazzino 16enne accusato dell'omic ... Segnala ansa.it
Come è morta Aurora Tila? Oggi la sentenza per il fidanzatino. Il pm: vent’anni di carcere - Il ragazzino è accusato dell’omicidio volontario aggravato: lei precipitò dal settimo piano a Piacenza. Da ilrestodelcarlino.it