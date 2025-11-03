Omicidio Aurora Tila l’ex fidanzatino condannato a 17 anni

Bologna, 3 novembre 2025 - Il 16enne accusato di aver ucciso Aurora Tila il 25 ottobre dell'anno scorso a Piacenza è stato condannato a 17 anni.   Questa la sentenza del giudice del Tribunale dei minori di Bologna. La ragazza era precipitata il 25 ottobre del 2024 da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva con la madre e la sorella più grande a Piacenza. Aveva 13 anni.  Il giovane aveva avuto una storia con la 13enne, che poi lei aveva interrotto. Secondo l'ipotesi accusatoria il ragazzo - che era a processo con rito abbreviato condizionato per omicidio aggravato da stalking, a sua volta aggravato dalla minore età della vittima e dalla relazione affettiva con la stessa vittima - l'avrebbe spinta, colpendola poi alle mani per farla cadere dopo che lei si era aggrappata alla ringhiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

