Omicidio Aurora Tila ex fidanzato condannato a 17 anni
L'imputato, anche lui albanese, aveva avuto una relazione con la vittima poi interrotta. Il pubblico ministero aveva chiesto 20 anni e 8 mesi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
