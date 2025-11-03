Omicidio Aurora Tila condannato a 17 anni l’adolescente che spinse dal balcone la tredicenne

La vittima fece un volo dal balcone del settimo piano del suo condominio a Piacenza il 25 ottobre 2024. Il pm aveva chiesto una pena di 20 anni e 8 mesi per omicidio volontario aggravato dallo stalking. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Omicidio Aurora Tila, condannato a 17 anni l’adolescente che spinse dal balcone la tredicenne

