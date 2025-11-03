Omicidio Aurora Tila condanna a 17 anni per ex fidanzato 16enne

(Adnkronos) – Condannato a 17 anni di reclusione l'ex fidanzato 16enne di Aurora Tila, la 13enne morta a Piacenza il 25 ottobre del 2024, dopo essere precipitata da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva con la sua famiglia. La decisione è del Tribunale per i minorenni di Bologna. Per il ragazzo, imputato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

