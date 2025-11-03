Omicidio al Parco Verde condannati i killer di Antonio Natale

Si è concluso il processo di primo grado per l'omicidio di Antonio Natale, il pusher ammazzato il 4 ottobre del 2021 nel parco Verde di Caivano. La corte d'Assise di Napoli ha condannato a 28 anni Emanuele D'Agostino ed Emanuele Ricci a 28 anni. Sedici anni invece per Domenico Bervicato, Carlo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

