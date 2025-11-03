BOSCOREALE (NAPOLI), 3 NOVEMBRE 2025 – Due giovani di 18 e 23 anni si sono consegnati ai carabinieri dichiarando di essere responsabili della sparatoria in cui è rimasto ucciso Pasquale Nappo, 18 anni, nella notte tra domenica e lunedì in piazza Pace a Boscoreale. La cronaca dell’agguato. Secondo quanto ricostruito, i due viaggiavano in sella a uno scooter quando hanno fatto fuoco contro il coetaneo. A esplodere i colpi sarebbe stato il diciottenne, mentre l’amico avrebbe guidato il mezzo. Uno dei proiettili ha raggiunto mortalmente la vittima. La Procura di Torre Annunziata ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti dei due, che si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Omicidio a Boscoreale, fermati due giovani per la morte di Nappo