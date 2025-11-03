Omicidi furti violenze e rapine | Parma 18esima nella classifica del Sole24 Ore Il sindaco | Reati in calo

Denunce e violenze in aumento a Parma, così come i reati in strada, furti e rapine (in totale 4.166 denunce complessive ogni 100mila abitanti calcolando tutti i reati presi in considerazione). Tutto questo si trasforma in un 18esimo nella classifica nazionale (su 106 città).E' quanto emerge dalla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

