Omaggio alla poesia di Maria Gemma Bonanno

. Poetessa e scrittrice autobiografa recentemente scomparsa, socia fondatrice dell’ODV-ETS Le Stelle in Tasca, ispiratrice della sezione poetica L’Isola del premio internazionale Thrinakìa. Sabato 8 Novembre 2025 ore 09:30. Ingresso libero Biblioteca. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Sabato 8 Novembre 2025, alle ore 9.30, presso la Biblioteca Vincenzo Bellini, in via Antonino di Sangiuliano 307, a Catania, si terrà l'incontro “Omaggio alla poesia di Maria Gemma Bonanno”, in onore della scrittrice autobiografa e poetessa siciliana. Maggior Vai su Facebook

