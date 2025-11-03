Omaggio a Pier Paolo Pasolini al Teatro Abeliano

Sarà la Sala “Actor” del Teatro Abeliano di Bari, mercoledì 5 alle 21, ad accogliere nel 50° anniversario dalla morte di Pier Paolo Pasolini l’originale “Omaggio a Pier Paolo Pasolini”. Un tributo a più voci e interventi, coordinati da Vito Signorile e Trifone Gargano. L’omaggio sarà aperto da. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un omaggio a Pier Paolo Pasolini nel giorno dei 50 anni dalla sua morte - facebook.com Vai su Facebook

Omaggio a Pier Paolo Pasolini: i suoi film da vedere a 50 anni dalla morte. #aostasera #rubriche - X Vai su X

Ascanio Celestini, lo spettacolo omaggio a Pier Paolo Pasolini all'Auditorium - Per il 50° anniversario dell’omicidio di Pier Paolo Pasolini, domenica 2 novembre, Ascanio Celestini ha portato sul palco della sala Sinopoli all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, lo spet ... Segnala msn.com

Ciampino ha celebrato, a 50 anni dalla morte, il ‘professor’ Pasolini, maestro di poesia e autenticità - ‘Omaggio al professore’, è il titolo dell’evento commemorativo che si è svolto stamattina, domenica 2 novembre, dalle ore 11 presso la sala consiliare Pietro Nenni di Ciampino, in omaggio a Pier Paolo ... Da castellinotizie.it

50 anni fa la morte di Pier Paolo Pasolini, i ricordi reggiani. VIDEO - REGGIO EMILIA – La casa a Scandiano, il liceo a Reggio, le amicizie e il racconto del tragici fatti del 7 luglio 1960. Secondo reggionline.com