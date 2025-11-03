Oltre trenta licenze esplorative per gas e petrolio | novità per le estrazioni anche in Adriatico

Ravennatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di moratorie e stop, l’Italia riaccende i motori della ricerca di idrocarburi. Una novità che potrebbe riguardare anche il territorio (e la costa) ravennate. Dopo l’estate sono state infatti assegnate oltre trenta licenze per nuove esplorazioni di petrolio e gas: si scaverà in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

