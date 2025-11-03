Oltre trenta licenze esplorative per gas e petrolio | novità per le estrazioni anche in Adriatico

Dopo anni di moratorie e stop, l’Italia riaccende i motori della ricerca di idrocarburi. Una novità che potrebbe riguardare anche il territorio (e la costa) ravennate. Dopo l’estate sono state infatti assegnate oltre trenta licenze per nuove esplorazioni di petrolio e gas: si scaverà in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Petrolio e gas, l’Italia riapre il dossier "trivelle": dopo lo stop tornano oltre 30 licenze di esplorazione - Sul tavolo l’ipotesi “gas release” per calmierare i costi delle imprese energivore ... Lo riporta today.it

Le trivelle sono tornate. A tre anni dallo stop, il governo si rimette a cercare petrolio e gas: sbloccate 34 licenze esplorative - In primavera, una sentenza del Tar del Lazio ha annullato lo stop alle nuove esplorazioni. Come scrive open.online