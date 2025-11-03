Oltre 4mila furti in un anno La classifica dei reati ad Arezzo

Arezzonotizie.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aumentano i reati denunciati ad Arezzo. La fotografia scattata dal Sole 24 Ore nel report sull'indice della criminalità che stila la classifica in base ai crimini racconta di una provincia in cui i reati sono in aumento. Nel 2023 erano stati poco più di 10.400, nel 2024 sono stati oltre 10.700. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

