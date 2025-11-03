Oltre 300 ovuli di marijuana e hashish conservati nel frigo del garage di un 57enne a Catania

Ha trasformato il garage di casa in un magazzino per conservare chili di droga. Ma il deposito è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato. In questo caso, i poliziotti della squadra volanti e della squadra cinofili della Questura di Catania hanno effettuato una serie di controlli nel quartiere Nesima, a cominciare dalle zone in cui, già in passato, si sono registrati casi di illecita cessione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oltre 300 ovuli di marijuana e hashish conservati nel frigo del garage di un 57enne a Catania

Scopri altri approfondimenti

Torino, maxi operazione anti-spaccio a Barriera di Milano Cinque uomini arrestati dalla Polizia di Stato: sequestrati oltre mezzo chilo di cocaina Continuano i controlli della Polizia di Stato nel quartiere Barriera di Milano, a Torino. Negli ultimi giorni, gli age - facebook.com Vai su Facebook

Oltre 300 ovuli di marijuana e hashish conservati nel frigo del garage di un 57enne a Catania - Ha trasformato il garage di casa in un magazzino per conservare chili di droga. Da msn.com

L'insospettabile operaio con una serra con trecento chili di marijuana - L'uomo, con piccoli precedenti per uso personale, aveva allestito una maxi serra nelle campagne di Maccarese. Lo riporta romatoday.it

Sequestrati al porto di Civitavecchia oltre 80 chili di marijuana nascosti tra abiti da sposa e medicinali - L’attenzione dei Finanzieri del Comando Provinciale di Roma e il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ... Segnala blitzquotidiano.it