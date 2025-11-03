Ok di Netanyahu alla pena di morte per i terroristi Hamas | Volto fascista di Israele

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dato il suo ok alla proposta di legge che introduce la pena di morte per i terroristi, promossa dal ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. A renderlo noto è stato il responsabile per gli ostaggi del governo israeliano Gal Hirsch nel corso di una una riunione della Commissione per la sicurezza nazionale della Knesset, che ha approvato una prima versione del provvedimento. "La posizione del primo ministro, con cui ho parlato prima del dibattito, è a favore del disegno di legge" la conferma di Hirsch. Il testo stabilisce che "un terrorista riconosciuto colpevole di omicidio motivato dal razzismo o dall’odio sarà condannato alla pena di morte, in modo obbligatorio" e "non facoltativo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

