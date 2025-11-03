Ognissanti la fiera sotto la pioggia E alla Badia cavalli e inclusione
Camaiore, 3 novembre 2025 – La fiera anche ‘rotta’ attrae centinaia di persone. Il tempo brutto ieri ha frenato, ma solo di poco, gli affari delle bancarelle, sebbene molta gente abbia ugualmente fatto un giro in centro, specie per visitare i cimiteri del capoluogo e dei borghi intorno a Camaiore. “Oggi i cimiteri sembrano giardini - ha detto don Graziano - e proprio la speranza ci deve guidare”: la messa solenne dei Defunti non si e’ tenuta nel camposanto a causa del tempo, bensì nella chiesa di Badia, gremita di fedeli. Poi tutti a far visita ai propri cari e le tombe sembrano altari. Tantissimi ragazzi ad ammirare cavalli e gufi e molti i panini con porchetta e lampredotto come pranzo in centro accompagnati da un boccale di birra artigianale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
