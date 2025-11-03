Ogni volta che ti vedo sul tapis roulant mi sento una cacca Mi sarei sparata quando ti ho detto cicciottello | Maria De Filippi si scusa con Gard di Amici 25

Colpo di scena durante l’ultimo appuntamento con il pomeridiano domenicale di “Amici di Maria De Filippi”, ieri domenica 2 novembre. La conduttrice si è rivolta al cantante Yard – che ieri ha cantato in modo impeccabile “Fai rumore” di Diodato – per porgergli personalmente e davanti a tutto il pubblico le proprie scuse. Ma cosa è accaduto? “Mi sarei sparata quando gli ho detto che è un po’ cicciotello”, ha ammesso la conduttrice con il diretto interessato che ridendo ha alzato le mani dicendo “però sono un po’ dimagrito!”. Poi la De Filippi ha continuato: “Giuro che quando faccio queste cose, forse, non mi rendo conto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

