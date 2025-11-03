Ogni italiano ha 33 kg di apparecchi elettronici ma ne smaltisce solo 9 kg

Dday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non significa che tutti i prodotti siano smaltiti in modo sbagliato. È possibile che ci stiamo riempendo più in generale di dispositivi elettrici ed elettronici, che li usiamo oppure no. 🔗 Leggi su Dday.it

ogni italiano ha 33 kg di apparecchi elettronici ma ne smaltisce solo 9 kg

© Dday.it - Ogni italiano ha 33 kg di apparecchi elettronici, ma ne smaltisce solo 9 kg

Contenuti che potrebbero interessarti

Rocco La Cognata, morto in un incidente in moto a Luisago il campione italiano di Thai Boxe: aveva 33 anni. La società: «Vivrà in ogni allenamento» - E’ il saluto postato dal Fighting Ground Boxing a Rocco La Cognata, 33 anni, morto in un incidente in moto a Luisago, nel Comasco. Segnala milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Ogni Italiano Ha 33