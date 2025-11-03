Ogni italiano ha 33 kg di apparecchi elettronici ma ne smaltisce solo 9 kg
Non significa che tutti i prodotti siano smaltiti in modo sbagliato. È possibile che ci stiamo riempendo più in generale di dispositivi elettrici ed elettronici, che li usiamo oppure no. 🔗 Leggi su Dday.it
