Ogni città un ricordo | le città che portiamo dentro tra memoria voce e immaginazione

Ci sono luoghi che ci hanno visti nascere e crescere, spazi che in qualche modo continuano a rappresentare la nostra idea di casa. E poi ci sono città che non abbiamo mai visitato, ma che pure sentiamo vicine, come se ci appartenessero da sempre. Sono nomi che tornano in mente con una naturalezza inspiegabile, che pronunciamo senza pensarci troppo, come se fossero intrecciati alla nostra storia personale. A volte, senza nemmeno rendercene conto, quelle città si trasformano in gesti, in abitudini, in piccoli rituali quotidiani che portano con sé un'eco lontana. Milano diventa il simbolo del lavoro, dei treni presi in fretta, degli appuntamenti segnati in agenda, della moda e degli aperitivi.

