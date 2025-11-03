Offerte di lavoro nel Salento 730 posizioni aperte nelle aziende del territorio

LECCE – Sono 730 i posti di lavoro contenuti nelle 277 offerte pubblicate nel tradizionale report settimanale di Arpal Puglia.Il settore che domina e cresce in termini di opportunità è quello delle costruzioni che si conferma il primo con 185 posti di lavoro disponibili. Subito dopo si posiziona. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

