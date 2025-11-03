Ocse | da migranti effetti positivi su mercato del lavoro
''gli immigrati percepiscono una remunerazione mediamente inferiore del 34% a quella dei lavoratori della stessa età nati nel Paese''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Scopri altri approfondimenti
Nel 2024, l'Italia ha accolto 169.000 nuovi migranti di lungo temine o permanenti, il 16% in meno rispetto al 2023. E' quanto si legge nella scheda consacrata all'Italia delle Prospettive Ocse sulle Migrazioni internazionali 2025 pubblicate oggi. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Ocse, da migranti effetti positivi su mercato del lavoro - Se le migrazioni non possono risolvere le sfide poste dall'invecchiamento delle popolazioni sul mercato del lavoro dell'Ocse, possono contribuire ad attenuarne gli effetti": è quanto scrive il ... Da ansa.it
In Italia 169.000 migranti permanenti nel 2024 - Dato in calo del 16% rispetto all'anno precedente, maggiori arrivi da Ucraina e Albania. Si legge su ansa.it
Ocse, primi effetti dei dazi sulle previsioni di crescita per il 2026: pil italiano limato a +0,6% - L’Economic Outlook dell’Ocse segnala che i dazi commerciali bilaterali degli Stati Uniti hanno raggiunto il 19,5%, il livello più alto dal 1933. Come scrive milanofinanza.it