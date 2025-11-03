Nuvolera incidente sul lavoro in una cava di marmo | muore operaio di 31 anni

Nuvolera (Brescia), 3 novembre 2025 – Morte bianca a Nuvolera, dove un lavoratore è caduto da una altezza approssimativa di dieci metri. Si trovava su un costone roccioso all’interno di una cava dove si estrae marmo. L’uomo era di origini indiane e aveva 31 anni. Jihed Selmi, l’ennesimo operaio morto in Lombardia. Dolore e rabbia: inaccettabile che nel 2025 accadano ancora tragedie simili La dinamica degli eventi. I fatti sono accaduti attorno alle 11.40, in via dei Marmi. Le persone presenti nell’impianto estrattivo si sono rese immediatamente conto di quanto accaduto. Così hanno composto il numero unico per le emergenze 112, chiedendo aiuto agli operatori della centrale di Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuvolera, incidente sul lavoro in una cava di marmo: muore operaio di 31 anni

