Nuovo veicolo e nuovi mezzi alla protezione civile di Casalbordino per fronteggiare le calamità
Nuovi mezzi per la protezione civile “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino sono stati consegnati nei giorni scorsi. Un passo avanti nella sicurezza del territorio. Un nuovo veicolo operativo è stato dato comodato d’uso gratuito dal Dipartimento di protezione civile della Regione Abruzzo: si. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
