Nuovo San Siro novità importanti tra date e cessioni Il punto tra Inter e Milan sulla situazione attuale

Nuovo San Siro: slitta il rogito per la cessione dello stadio, Inter e Milan prendono tempo La vicenda legata al Nuovo San Siro entra in una fase cruciale. Il passaggio di proprietà dello stadio Giuseppe Meazza ai club di Inter e Milan, passo indispensabile per avviare il progetto del nuovo impianto, ha subito un ulteriore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Nuovo San Siro, novità importanti tra date e cessioni. Il punto tra Inter e Milan sulla situazione attuale

Altre letture consigliate

Tedua pubblica il nuovo singolo "Chuniri" e annuncia il suo primo live a San Siro. - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo San Siro: Foster e Manica incontrano Sala, Milan e Inter. "Onorati che abbiate scelto noi" - X Vai su X

San Siro, è la settimana decisiva. I motivi dello slittamento del rogito (atteso "forse mercoledì") - Inizialmente si parlava genericamente di fine ottobre, poi come data si è parlato del 31 ottobre, ora è tutto spostato ai primi di novembre, "forse mercoledì 5 ... Da milannews.it

San Siro a Milan e Inter, Sala: "Rogito forse mercoledì. Rinvio per motivi tecnici" - Inizia oggi una settimana decisiva per il futuro di San Siro: entro lunedì prossimo, 10 novembre, Milan e Inter devono firmare il contratto di compravendita dello stadio e delle aree ... Lo riporta milannews.it

San Siro, spunta il nodo burocratico che rallenta la corsa verso il futuro! Tutti i dettagli sul nuovo impianto sportivo - Le ultimissime notizie Nuove difficoltà burocratiche si affacciano sul già intricato percorso per l ... Come scrive calcionews24.com