Nuovo San Siro novità importanti tra date e cessioni Il punto tra Inter e Milan sulla situazione attuale

Nuovo San Siro: slitta il rogito per la cessione dello stadio, Inter e Milan prendono tempo La vicenda legata al Nuovo San Siro entra in una fase cruciale. Il passaggio di proprietà dello stadio Giuseppe Meazza ai club di Inter e Milan, passo indispensabile per avviare il progetto del nuovo impianto, ha subito un ulteriore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

