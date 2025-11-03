Nuovo incarico per Chiellini | affiancherà Marotta
Nuovo incarico istituzionale per Giorgio Chiellini. L’ex difensore e bandiera della Juventus è stato eletto nel Consiglio Federale della FIGC come rappresentante della Lega Serie A, prendendo il posto di Francesco Calvo, ex dirigente bianconero oggi all’Aston Villa. La nomina è arrivata nel corso dell’assemblea della Lega Serie A, dove Chiellini — attualmente Director of Football Strategy della Juventus, ha ottenuto 12 voti a favore, superando nettamente gli altri candidati. Alle sue spalle Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha raccolto 3 preferenze, mentre Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, si è fermato a 2. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
