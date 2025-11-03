Nuovo focolaio di influenza aviaria | 34mila tacchini saranno abbattuti
Un nuovo allarme influenza aviaria scuote la provincia di Brescia: un allevamento di tacchini di Seniga è stato colpito dal virus, con 34mila capi destinati all’abbattimento. Una misura drastica ma necessaria per evitare che il virus si diffonda ulteriormente.Non si tratta di un episodio isolato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
