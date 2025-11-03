Nuovo decreto legge | Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 1592025: nuove misure per rafforzare sicurezza e controlli nei luoghi di lavoro. Alle Lettrici e Lettori, con il presente articolo ci corre l’obbligo di portare a conoscenza di Tutti che è stato approvato e pubblicato in gazzetta ufficiale il nuovo D.L. 159 (31-10-2025). Si ricorda che il D.Lgs. 8108 è un testo unico per cui è sempre aggiornabile e integrabile in qualsiasi momento il legislatore lo ritenga opportuno; per cui a seguito dell’incremento degli infortuni sul lavoro, specialmente tra lavoratori risultati a nero, il Consiglio dei Ministri ha emesso nuovo decreto per contrastare detti fenomeni ed ampliare dei criteri sia in ambiente Pubblico che Privato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
