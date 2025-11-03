Nuovo blitz allo Zen | si cercano droga e armi anche elicotteri in azione

È in corso dalle prime ore di questa mattina una nuova operazione interforze 'ad alto impatto' nei quartieri Zen 1 e Zen 2. Decine di equipaggi della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza stanno effettuando controlli straordinari sul territorio, con l’obiettivo “di assicurare una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Nuovo blitz dei carabinieri nella zona di Lavinio Stazione: arrestati due spacciatori, 192 le persone controllate - facebook.com Vai su Facebook

Palermo, nuovo blitz allo Zen: si cercano droga e armi - È in corso un massiccio intervento di presidio del territorio, da parte delle forze dell’ordine, nel quartiere San Filippo Neri”di Palermo (Zen 1 e Zen 2). Come scrive msn.com

Nuovo blitz allo Zen di Palermo, carabinieri e polizia in cerca di armi e droga - A distanza di pochi giorni da un’analoga operazione, anche dall’alba di oggi è in corso un massiccio intervento di presidio del territorio, da parte delle forze dell’ordine, nel quartiere “San Filippo ... Scrive mondopalermo.it

Maxi operazione allo Zen: 200 agenti ed elicotteri in azione - All’alba di oggi Palermo si è svegliata con un nuovo maxi blitz nel quartiere ZEN, uno dei più delicati e sorvegliati della città. Lo riporta tp24.it