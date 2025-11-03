Nuovo allenatore Genoa testa a testa per il dopo Vieira
Il futuro è adesso, l'addio di Vieira apre la corsa alla panchina rossoblu con le riflessioni che stanno entrando sempre più nel vivo. Il nuovo DS Diego Lopez non può sbagliare la scelta, serve una svolta che deve portare il Genoa lontano dalla zona retrocessione nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Vieira verso l'esonero: chi sarà il nuovo allenatore del Genoa? Le pista più calde - Il presidente del Genoa Sucu ha ribadito la sua fiducia nel tecnico francese ma, nonostante ciò, le sue sembrano parole di facciata. Da tag24.it
Genoa, Vieira in panchina contro il Sassuolo. Le news sull'allenatore - Confermata la fiducia al francese, che sarà in panchina col Sassuolo per provare a centrare la prima vittoria in campionato. Lo riporta sport.sky.it
Patrick Vieira esonerato/ Nuovo allenatore Genoa: Roberto Murgita a interim, poi… (oggi 1° novembre 2025) - Patrick Vieira esonerato oggi 1° novembre 2025: nuovo allenatore del Genoa è Roberto Murgita a interim, poi vedremo la società rossoblù a chi si affiderà. Lo riporta ilsussidiario.net