Nuovi lavori per abbattere le barriere architettoniche Proseguono quelli lungo i viali Gaspare Finali e Carducci
Non si arresta l’impegno dell’amministrazione comunale di Cesena sul fronte della piena accessibilità degli spazi pubblici cittadini. Mentre sono in corso i lavori di rimozione e abbattimento delle barriere architettoniche in viale Gaspare Finali e nel primo lotto di viale Carducci, la Giunta ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Stop alla fuga dei cervelli con nuovi lavori e startup: la ricetta per trattenere i giovani in Sicilia L'approfondimento di PalermoToday https://cityne.ws/FUGA_DI_CERVELLI Vai su Facebook
Ciclovia della Valle Sabbia, nuovi lavori per sicurezza e turismo - X Vai su X
CHIVASSO - Nuovi lavori di eliminazione delle barriere architettoniche - Il Ministero della Cultura ha autorizzato il Comune di Chivasso ad utilizzare le economie del secondo lotto del progetto finanziato con fondi Pnrr ... Secondo quotidianocanavese.it
Tanti lavori alle scuole per rinnovo impianti e rimozione barriere - Un nuovissimo impianto di teleriscaldamento, sistemazione di alcuni tetti da dove filtrava l'acqua e un montascale per abbattere le barriere architettoniche. Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it
Bonus barriere architettoniche 2026/ Manca poco alla cancellazione, quando? - Il bonus barriere architettoniche nel 2026 sarà cancellato. Si legge su ilsussidiario.net