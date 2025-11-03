Nuovi lavori per abbattere le barriere architettoniche Proseguono quelli lungo i viali Gaspare Finali e Carducci

Cesenatoday.it | 3 nov 2025

Non si arresta l’impegno dell’amministrazione comunale di Cesena sul fronte della piena accessibilità degli spazi pubblici cittadini. Mentre sono in corso i lavori di rimozione e abbattimento delle barriere architettoniche in viale Gaspare Finali e nel primo lotto di viale Carducci, la Giunta ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

