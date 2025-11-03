nuovi giochi alla pista del pattinaggio

CASTELNUOVO Nuovi giochi nell’area verde adiacente alla pista di pattinaggio. I lavori, a cura dell’amministrazione comunale, sono stati completati di recente. "La pista, affiancata da gradoni che offrono spazio agli spettatori, è da anni un punto di ritrovo per giovani e genitori – si legge in una nota del Comune – Accanto ad essa si trova un’area a verde che fino a poco tempo fa ospitava giochi ormai usurati dal tempo. Con un intervento mirato alla valorizzazione e al miglioramento della fruibilità degli spazi pubblici, l’amministrazione li ha sostituiti con strutture moderne e sicure. Tra le nuove installazioni, spicca uno scivolo che si sviluppa lungo il dislivello naturale del terreno, mantenendo sempre il contatto con il suolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

