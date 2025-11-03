Nuove leve dei Casalesi niente affidamento in prova per lo spacciatore dei Casalesi
Niente affidamento in prova ai servizi sociali per Giovanni Maglione, 28enne di san Cipriano d’Aversa coinvolto nell’inchiesta della Dda di Napoli sull’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio con a capo Francesco Caterino, figlio di Giuseppe alias Peppinotto, storico affiliato al clan. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il 2 dicembre 2025 prende il via il Master in Commercial and Sales Management di ISFOR Brescia. Un percorso pratico e strategico per chi desidera potenziare le proprie competenze in vendita, marketing e sviluppo del business, integrando le nuove leve digi - facebook.com Vai su Facebook