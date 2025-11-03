Nuove leve dei Casalesi niente affidamento in prova per lo spacciatore dei Casalesi

Niente affidamento in prova ai servizi sociali per Giovanni Maglione, 28enne di san Cipriano d’Aversa coinvolto nell’inchiesta della Dda di Napoli sull’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio con a capo Francesco Caterino, figlio di Giuseppe alias Peppinotto, storico affiliato al clan. 🔗 Leggi su Casertanews.it

