Nuove asfaltature al via | chiusure e modifiche al traffico
Sono iniziati oggi, lunedì 3 novembre, i lavori di riqualificazione e rifacimento del manto stradale in tre assi strategici della viabilità cittadina: via Piave, via Trento e un tratto di viale XXIII Marzo. Gli interventi, coordinati dal Comune, rientrano nel piano di manutenzione straordinaria. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
