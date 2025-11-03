Nuova viabilità in zona Materdomini | il Comune acquisisce l' ex stazione radio sondaggi

Brindisireport.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Il consiglio comunale di Brindisi ha approvato l'istanza di trasferimento di beni demaniali relativi al compendio “Ex Stazione Radio Sondaggi”, un passaggio fondamentale per la realizzazione di un importante intervento finanziato con risorse Pnrr. L'atto, proposto dall'assessore Elmo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

