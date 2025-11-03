Nuova Suzuki Jimny 2026 | arriva anche in versione pick-up?

Ecco un’ipotesi su come potrebbe essere una versione pick-up della Suzuki Jimny per il 2026 — va precisato che non c’è conferma ufficiale che un modello pick-up verrà effettivamente prodotto con queste caratteristiche, ma ci sono vari indizi e rumors. Quello che sappiamo finora. La casa madre Suzuki ha confermato che sta “esplorando” una variante pick-up della Jimny, insieme a versioni ibride e elettriche.. Per il modello 2026 della Jimny “normale” è previsto un aggiornamento con nuovi ADAS, elementi stilistici rinnovati e propulsioni più efficienti.. Nel mercato europeo ci sono vincoli sulle emissioni che potrebbero rendere necessario un motore ibrido o mild-hybrid per mantenere la Jimny in listino. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

