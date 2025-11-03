Nuova specie di caravella portoghese blu cobalto scoperta per caso | decine di esemplari finiti su una spiaggia

Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati giapponesi dell'Università di Tohoku ha scoperto e descritto una nuova specie di caravella portoghese, chiamata Physalia mikazuki. È un omaggio a un potente samurai che indossava un elmo con una grande mezzaluna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

