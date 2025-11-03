Nuova rotonda sulla Saronno-Monza iniziati oggi i lavori si prevedono rallentamenti
Sono iniziati oggi i lavori per la realizzazione della nuova rotonda sulla Saronno-Monza, al confine tra i comuni di Solaro e Saronno. Si tratta della rotatoria collegata alla realizzazione della rotonda del Mc Donald’s di Solaro, aperto ormai quasi due anni fa sulla Saronno-Monza. Solaro, iniziati i lavori per la nuova rotonda del Mc Donald’s . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
