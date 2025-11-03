Nuova ondata di furti sui colli | tre case nel mirino in meno di un’ora
Paura e rabbia tra i residenti dei Colli di Bologna, dove nella serata di sabato si sono registrati tre furti in abitazione a stretto giro, tutti avvenuti nell’arco di circa 45 minuti.?Secondo quanto riferito dal Comitato Comicolli, gli episodi si sono verificati tra via Pieve del Pino, via dei. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
