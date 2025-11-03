Nuova giunta Acquaroli appello Cgil | Sanità in crisi servono risorse

Si è tenuto pochi giorni fa il primo consiglio regionale della nuova legislatura nel quale il presidente Acquaroli è ripartito da una priorità su tutte: la sanità, e in particolare l'abbattimento delle liste d'attesa. Secondo la Cgil, per incidere davvero su questo occorre ripartire dalle risorse, umane e finanziarie: "Lo sanno bene non solo i cittadini del fermano – spiega Michele Egidi, segretario generale funzione pubblica Cigl, nella foto –, territorio che sconta uno squilibrio inaccettabile rispetto alle altre Ast della regione in termini di risorse e di personale e che si traduce nell'impossibilità di garantire realmente il diritto alla salute ai cittadini di questa provincia, ma è ormai chiaro a tutto il paese come sia il Sistema Sanitario Nazionale a non riuscire ad offrire risposte adeguate a una popolazione sempre più anziana, sempre più povera e sempre più esasperata".

