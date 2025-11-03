Firenze, 3 novembre 2025 - Nuova copertura per la palestra geodetica del complesso sportivo 'Graziano Grazzini' a Campo di Marte. L'intervento sarà possibile grazie ad investimento di 70mila euro che ha avuto il via libera dopo all'approvazione, da parte della giunta, di un'apposita delibera presentata dall'assessora allo sport Letizia Perini. L’intervento prevede la sostituzione del vecchio telo in pvc di copertura e la sostituzione di quelli laterali. “Vogliamo anzitutto assicurare l’utilizzabilità e lo svolgimento dell’attività sportiva in sicurezza - ha sottolineato l'assessora Perini - oltre alla continuità dell’utilizzazione dei campi da tennis durante l’intera stagione sportiva”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova copertura per la palestra Grazzini a Campo di Marte