Bientina (Pisa), 3 novembre 2025 – Un campo da basket e attrezzature per l'attività fisica e il benessere all'area aperta. Con un finanziamento di 100mila euro il Comune di Bientina ha dato il via al cantiere per la realizzazione di un campo polivalente e di un'area attrezzata per l'attività fisica e la socializzazione, non solo sportiva, in via don Falaschi. La zona scelta dalla giunta guidata dal sindaco Dario Carmassi è quella del quartiere residenziale e commerciale nei pressi del distretto sociosanitario dell'Asl e del supermercato Coop. "Lo abbiamo finanziato e messo in cantiere per offrire una opportunità in più a tutti coloro, giovani e non, che amano lo sport e il benessere – le parole del sindaco Dario Carmassi – Nascerà così un'area composta da un campo da basket e altre attrezzature pensate per l'attività all'aria aperta.

© Lanazione.it - Nuova area per lo sport. “Così togliamo i ragazzi dalle strade”